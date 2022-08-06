Siverek’te asfalt çalışmaları devam ediyor

Vatandaşları konforlu yol ağlarıyla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Siverek ilçesinde başlatılan asfalt çalışması devam ediyor.

Her ilçede çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek ilçesinde birçok bölgede asfalt çalışması başlattı. Alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarda asfalt serimi devam ediyor. Vatandaşları konforlu yol ağıyla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Siverek ilçesinde sıcak havaya rağmen kendi öz kaynakları ve personelleriyle özverili bir şekilde asfalt çalışmasını sürdürdü. Ekipler, Ayvanat Mahallesi Şehmus Aydın Caddesi, Bahçelievler Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi, Bahçelievler 80. Sokak, Esmerçayır Mahallesi Ramazan Baran Bulvarı ile Esmerçayır Mahallesi 28. Sokak’ta sathi asfalt çalışmasına devam ediyor. Diğer yandan Hayriye Mahallesi 66. ve 166. Sokak, Ayvanat Mahallesi 93. Sokak ile Ofis Mahallesi Sevil Figen Erol Caddesinde asfalt çalışması yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde altyapısı tamamlanan bölgelerde sathi kaplamanın ardından personeller yolları sıcak asfalt ile buluşturuyor. İlçede başlatılan asfalt çalışmaları vatandaşların takdirini topluyor.