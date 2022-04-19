Siverek’te arkeologlar eşliğinde yıkım

Siverek Belediyesince kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığı Siverek Kalesi eteklerindeki yapıların yıkım çalışmaları arkeologlar eşliğinde yürütülüyor

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’ın girişimi sonucu Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen proje ile kale eteğinde risk altındaki evler kamulaştırıldı. Kamulaştırma bedelleri ödenen evlerin yıkımına başlanırken kale eteğinde çalışmalar arkeologlar eşliğinde yürütülüyor. Kale eteğinden çıkan yıkıntılar ise daha önce belirlenen özel bir bölgede koruma altına alınıyor. Alanda yürütülen çalışmaları inceleyen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Şükrü Dolaş, bölge sakinlerinin memnuniyetini dile getirdi. Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’ın yoğun temaslarının meyvelerini verdiğini dile getiren Dolaş, “Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler bunun yanı sıra Milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar’ın da desteğiyle kalenin çevresinde bulunan bir kısım evler kamulaştırıldı. Kamulaştırmasını yaptığımız alanlarda geçtiğimiz günlerde ilk kepçe vuruldu. Tabi çalışmalar arkeologlar ve uzmanlar eşliğinde yürütüldüğü için yavaş ilerliyor. Zaman zaman çalışmaların durduğu bile oluyor. Arkeologların çalışmasını tamamlamasını müteakip ekiplerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Tarihi Siverek Kalesi’ni gün yüzüne çıkarıyoruz, yani kalenin karanlıkta kalan tarihini gün yüzüne çıkarıyoruz. Emeği geçen herkese Siverek halkı adına teşekkür ediyorum’’ dedi.

Yıllardır projenin hayata geçmesini beklediklerini ifade eden bölge sakinleri, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ve emeği geçenlere teşekkür etti.