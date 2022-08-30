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Siverek’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yılı coşkuyla kutlandı.
ŞANLIURFA 30.08.2022, 11:55
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yılı coşkuyla kutlandı.
Sabah saat 10.00’de Siverek Şehitliğinde yapılan zafer bayramı kutlaması, Şehitlik’te çelenk sunumuyla başladı. Çelenk bırakma sunumu sonrası bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okumasıyla devam etti.
Günün anlam ve önemi belirtilen konuşmalar sonrası İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı, İlçe Belediye Başkanı Ayşe Çakmak tebrikleri kabul etti.
Program şehitliği ziyaret ve yapılan dualarla son buldu.
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