Siverek’te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kutlama ilçe genelinde eğitim öğretim yapan lise ve ortaokul öğrenci ve öğretmenleri tarafından taşınan dev ay yıldızlı bayrak ve Atatürk posteriyle, Gazi Paşa ilkokulundan Atatürk anıtına kadar gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk anıtına Gençlik spor ilçe müdürlüğü tarafından çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk töreninin ardından program Siverek Kapalı Spor salonunda devam etti. Burada saygı duruşu ve istiklal marşı sonrasında, öğrencileri günün anlam ve önemi hakkında şiirler okudu, gençlik merkezi ve Siverek Belediyesi tarafından spor dalında verilen kurslarda eğitim alan öğrenciler yeteneklerini sergiledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü müzik öğretmenleri tarafından hazırlanan müzik dinletisi sonrası, Halk Eğitim Merkezi halk oyunları, yöreye ait halk oyunları oynadı.

Program 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde dereceye giren halk oyunları ekibine, okul ve öğrencilerine madalya ve kupa verilişinden sonra son buldu.