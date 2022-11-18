Son Dakika
ÇAKÜ’den Orta Asya’nın en köklü üniversitelerinden Mirza Uluğbek Özbekistan Milli Üniversitesi ile önemli temas
DSİ Genel Müdürü Akca:” Gemlik Büyükkumla Barajı 2045 yılına kadar günlük 70.000 metreküp ham suyu arıtacak”
Siverek’e 2 park daha kazandırıldı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek ilçesinde yapımı tamamlanan Şirinkuyu ve Ayvanat parklarını vatandaşların hizmetine sundu.
ŞANLIURFA 18.11.2022, 10:42
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek ilçesinde yapımı tamamlanan Şirinkuyu ve Ayvanat parklarını vatandaşların hizmetine sundu.
“Daha Yeşil Bir Şanlıurfa” sloganıyla kent merkezi ve 13 ilçede vatandaşların daha rahat bir ortamda dinlenmeleri ve zamanlarını geçirmeleri amacıyla park çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Siverek ilçesinde yapımına başladığı Şirinkuyu ve Ayvanat Park’ını tamamladı. Siverek ilçesine nefes aldıran projelerle hizmet veren belediye, ilçeye 2 park birden kazandırdı. İçerisinde oyun, dinlenme alanları ve yürüyüş yollarının olduğu Şirinkuyu ve Ayvanat Parkı vatandaşların hizmetine sunuldu.