Siverek kırsalında yol yapım çalışmalarına hız verildi

Siverek Belediyesi, mevsim şartlarının elverişli devam ettiği ilçe kırsalında bulunan yerleşim yerlerinde yol çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’ın kırsal mahallelerdeki çalışmaların arttırılması talimatı üzerine harekete geçen ekipler, çalışmaları yoğunlaştırdı.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların talep ve istekleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar neticesinde stabilize yol yapım çalışmalarını arttırdı.

Ekipler, bu çalışma başlatılan Keyli Mahallesinde mahalle içi yol yapımını tamamlandı.

Mahallede yol ağının toprak olduğu ve bu sebeple mahalle sakinlerinin kışın çamurdan, yazın ise tozdan kurtulduklarına dikkat çeken Kırsal Hizmet Müdürü Abdulkadir Canalır, “Belediye başkanımız Ayşe Çakmak’ın talimatları doğrultusunda kırsal bölgelerimizde mahalle ayırımı yapmadan eşit ve adaletli bir şekilde hizmetlerimiz devam ediyor. Kent merkezinin yanı sıra hava şartlarının düzelmesi ile kırsal bölgede de çalışmalarımızı hızlandırdık.” dedi.

Yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ve ekibine teşekkür etti.