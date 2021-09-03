banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Süper Lig'in en değerli kalecisi Uğurcan Çakır
Süper Lig'in en değerli kalecisi Uğurcan Çakır
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Doğalgaza yüzde 15 zam geldi!
Doğalgaza yüzde 15 zam geldi!

Siverek Kaymakamı Gölbaşı göreve başladı

Hakkari Vali Yardımcılığından Siverek Kaymakamlığına atanan Aziz Gölbaşı, ilçeye gelerek göreve başladı.

ŞANLIURFA 03.09.2021, 12:19
Siverek Kaymakamı Gölbaşı göreve başladı

Hakkari Vali Yardımcılığından Siverek Kaymakamlığına atanan Aziz Gölbaşı, ilçeye gelerek göreve başladı.

Siverek Kaymakamı Hasan Ongu’nun hayatını kaybetmesinin ardından boşalan koltuğa, resmi gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı atandı.

Gölbaşı’nın dün ilçeye gelerek göreve başladığı bildirildi.

Aziz Gölbaşı kimdir?

1985 yılında Bitlis Tatvan ilçesinde doğan Aziz Gölbaşı, ilk ve ortaöğretimini Tatvan’da tamamladıktan sonra 2003 yılında girmiş olduğu İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 2007 yılında mezun oldu.

Aralık 2009 yılında 98. dönem Elazığ Kaymakam adayı olarak göreve başlayan Gölbaşı, Diyarbakır Silvan ilçesi ve Antalya’da stajını tamamlayarak göreve başladı.

Yorumlar (0)
31°
açık