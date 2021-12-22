Sokak hayvanlarının bakımlarının yapılması ve ıslah edilmesi amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Siverek Hayvan Rehabilitasyon Merkezi açılışa hazır hale getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliği ile hibe desteği kapsamında başlatılan projenin yapım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Hayvan Rehabilitasyon Merkezinin inşaatı tamamlandı.

Siverek-Diyarbakır karayolu 10’uncu kilometresinde bulunan Hayvan Rehabilitasyon merkezi modern yapısıyla da dikkat çekerken çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları yapılan merkez açılış için gün sayıyor.

10 bin metrekarelik alanda 2 bin metrekare kapalı alanı bulunan merkezde 1 adet ilk kabul binası ve bakım ünitesi, köpek karşılama, yıkama bölmeleri, 4 bloktan oluşan 400 köpeğin aynı anda yer alabileceği yazlık ve kışlık barınaklar, kuduz karantina odaları, 50 adet kedi evi, 1 adet idari bina, veteriner hekim odaları, ameliyathane, kuru yem deposu ve personel odası ye alıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Siverek ilçesinde yapım çalışmalarında son aşamaya gelinen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde bakım, tedavi, rehabilitasyon çalışmalarının tümü veteriner hekimlerinin koordinesinde hijyenik ve modern tesiste yapılacak.