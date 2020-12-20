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Sınır ilçesinde uygulama yapan polislere çorba ikramı
Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Ceylanpınar’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polislere yerel basın mensupları tarafından çorba ikram edildi.
ŞANLIURFA 20.12.2020, 16:25
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Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Ceylanpınar’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polislere yerel basın mensupları tarafından çorba ikram edildi.Şanlıurfa’nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisler tarafından yoğun denetimler yapıldı. Kontrol noktalarında duran polis ekipleri, araçları durdurup içerisinde bulunanların kimliklerini sorguladı. Gece boyunca devam eden uygulamalarda ilçedeki yerel basın mensupları, çorba yapıp polislere dağıttı.
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