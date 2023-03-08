Sınavlara okuma evlerinde hazırlanıyorlar

Karaköprü Belediyesi’nin eğitime kazandırdığı okuma evleri sınavlara hazırlanan ve ders çalışan gençlere konforlu ortamda ders çalışma hizmeti sunuyor.

Karaköprü Belediyesinin eğitime katkı sağlamak amacıyla ilçeye kazandırdığı okuma evleri ile halk kütüphanesi sınavlara hazırlanan ve sakin bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrencilerin uğrak yeri haline geldi. Atakent, Esentepe, Seyrantepe ve Doğukent mahallelerindeki okuma evleri ile Çankaya Mahallesindeki halk kütüphanesine gelen öğrenciler temiz ve konforlu bir ortamda ders çalışma fırsatı buluyor. YKS, ALES, KPSS, TUS, YDS gibi sınavlara hazırlanmak için okuma evlerinde ders çalışmayı seçen gençler burada sessiz bir ortamda ders çalışırken, okul derslerine ve sınavlarına çalışan öğrenciler de evde uygun ortam bulamayınca okuma evlerini tercih ediyor. Okuma evlerine gelen öğrenciler evde sessiz ders çalışma ortamı bulamadıklarını ve sınavlara hazırlanmakta zorlandıklarını belirterek okuma evlerinde istedikleri sessiz ve konforlu ortamda rahatlıkla çalıştıklarını dile getirdiler. Gençler, bu imkanları kendilerine sağlayan ve okuma evlerini ilçeye kazandıran Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür etti.

Karaköprü Belediyesi okuma evleri ve 08.00-21.00 saatleri arasında gençlere hizmet verirken, halk kütüphanesi 08.00-17.00 arası açık tutuluyor.