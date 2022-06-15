Sınava girecek öğrencilerden Canpolat’a teşekkür

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın gençliğe önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla öğrenciler geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor.

Belediye bünyesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi, üniversiteye hazırlanan gençlerin uğrak adresi oluyor. Burada sunulan imkanlarla sessiz ve nezih bir ortamda ders çalışma fırsatı bulan öğrenciler, soru çözümleriyle de eksik konularını tamamlıyor. Yıl boyu kütüphane ve eğitim merkezlerinde üniversite sınavlarına hazırlanan gençler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından periyodik olarak yapılan deneme sınavlarıyla temellerini oluşturuyor. Alan Yeterlilik Deneme Sınavı (AYT) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile kendilerini deneme fırsatı bulan öğrenciler üniversite sınavı öncesi hem heyecanlarını yeniyor hem de eksik konularını görme şansı yakalıyor.

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan AYT/TYT sınavı öncesi ise Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde son deneme sınavı yapıldı. Bu sınav ile zaman kontrolünü de sağlama fırsatı bulan öğrenciler, sunulan imkanlar ile üniversite hedeflerine emin adımlarla hazırlandıklarını ifade ederek Haliliye Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.