Sınava bir ay kala arı gibi çalışıyorlar

Eyyübiye Belediyesi’nin destekleriyle kitap otağı ve gençlik merkezlerinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sınavlara bir ay kala TYT (Temel Yetenek Testi)-AYT (Alan Yeterlilik Testi) denemeleriyle pratiklerini geliştirmeye devam ediyor.

Eyyübiye ilçesinin eğitimde başarı seviyesini yükseltmek, lise mezunu gençlerin üniversiteye yerleşmesini temin etmek adına her türlü imkânını seferber eden Eyyübiye Belediyesi, haftada iki defa düzenlenen deneme sınavlarından birini daha gerçekleştirdi. Eyyübiye Belediyesi Haleplibahçe Kitap Otağı’nda öğretmenler nezaretinde, yaklaşık 150 öğrencinin katılımıyla düzenlenen deneme sınavına katılan öğrenciler, sınavlara bir ay kala çalışmalarını hızlandırdıklarını ve deneme sınavlarıyla soru çözme pratiklerini geliştirdiklerini söyledi. Maddi sıkıntıları nedeniyle dershane ve özel ders imkanlarının olmadığını, Eyyübiye Belediyesi’nin sağladığı olanaklarla üniversite sınavlarına hazırlandıklarını belirten öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür etti. Eyyübiye Belediyesi Kitap Otağı ve dört ayrı gençlik merkezinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, son iki deneme sınavına birebir gerçek ortam olan simülasyon TYT-AYT halinde katılacaklar.