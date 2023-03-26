Sıcak yemekler iftar öncesi hanelere ulaştırılıyor

Şanlıurfa’da belediyeye ait aşevinde aşçılar tarafından günlük olarak hazırlanan 3 çeşit yemek iftar öncesi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ramazan boyunca vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla “Dayanışmanın ve Paylaşmanın Kalbi Haliliye” sloganıyla çalışmalarını yürüten Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kayıtlı olan hanelere yardımlarını ulaştırıyor. Vatandaşların yaptıkları başvuru sonrası komisyon tarafından yapılan incelemenin ardından belediye bünyesindeki Aşevi hizmetlerden faydalanan vatandaşlara, yılın her günü sıcak yemek ulaştırılıyor. Aşçılar tarafından günlük olarak hazırlanan yemekler, Ramazan ayında da sofralara ulaştırılmaya devam ediyor. Sefer taslarına doldurulan 3 çeşit yemek, ekipler tarafından kapı kapı dağıtılıyor. Ramazan Ayı ile birlikte devam eden günlük sıcak yemek dağıtımından ise 712 hanede 3 bin 248 vatandaş yararlanıyor.

Öte yandan, iftar öncesi hanelere ulaştırılan sıcak yemek hizmeti yılın 365 günü devam ediyor.