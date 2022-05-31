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Sıcak havalarda serinleten proje

Karaköprü Belediyesinin Atakent Mahallesindeki yüzme havuzu havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunuldu.

ŞANLIURFA 31.05.2022, 15:41
Sıcak havalarda serinleten proje

Karaköprü Belediyesinin Atakent Mahallesindeki yüzme havuzu havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunuldu.

Karaköprü Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte Atakent Mahallesinde bulunan Karaköprü Belediyespor tesisleri içerisindeki yüzme havuzunu vatandaşların hizmetine sundu. Temizlik ve dezenfekte çalışmalarının ardından hazır hale getirilen yüzme havuzuna sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterirken, herhangi bir boğulma olayına anında müdahale için 2 tane cankurtaran da havuzda hazır bekliyor.

Herkesin havuza girebilmesi için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla havuz giriş fiyatları 10 lira olacak şekilde onaylandı.

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