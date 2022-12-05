Sıcak asfalt çalışmaları tamamlanıyor

Sıcak asfalt çalışmalarını hummalı bir şekilde yürüten Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ertuğrulgazi Mahallesindeki asfalt çalışmaları ise tamamladı.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarını devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım çalışmalarını devam ettiren Fen İşleri Müdürlüğü, deforme olan yollarda bakım ve onarım yapıyor. İlçe genelinde yürüttüğü yol açma çalışmalarıyla ulaşım ağını genişleten ekipler, merkez mahalleleri ise sıcak asfalt çalışmalarıyla yeniliyor. Bu çerçevede Ertuğrulgazi Mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarıyla yolların ömrünü artıran ekipler, yolları daha konforlu hale getiriyor. Merkez mahallelerde etap etap süren yol çalışmaları, İnci ve Güvenli Kırsal Mahallelerinde stabilize yol çalışmalarıyla devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Başkan Mehmet Canpolat’ın yatırımlarıyla merkez ve kırsal mahallelerde 70 Milyon Türk Liralık asfalt atağıyla çalışmaların birçok mahallede tamamlandığı ve sona gelindiği belirtildi.