Seyrantepe’ye kalıcı yatırımlar kazandırılıyor

Karaköprü Belediyesi ilçenin hızla büyüyen mahallesi Seyrantepe’ye kalıcı yatırımları sürüyor. Mahalleye kazandırılan çok amaçlı salon yapılan törenle açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Karaköprü Belediyesi, Seyrantepe Mahallesine kazandırılan çok amaçlı salonun açılışını gerçekleştirerek hizmete sundu. Açılış törenine, hizmeti mahalleye kazandıran Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yanı sıra milletvekilleri, partililer, Seyrantepe Mahalle Muhtarı Veysi Demir, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Baydilli, Şanlıurfa’nın en hızlı büyüyen ilçesinin Karaköprü olduğunu hatırlatarak, “Seyrantepe’de yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar mahallemize parklar, semt pazarı, kültür merkezi, meydan ve çeşitli hizmetler kazandırdık. Bugün de bu hizmetlerden biri olan çok amaçlı salonumuzun açılışını gerçekleştirerek hizmete sunuyoruz. Bu çok amaçlı salonda vatandaşlarımız taziye, düğün, toplantı gibi faaliyetlerini yapabilecektir. Mahallemize bir semt pazarı daha, yeni yollar ve parklar ile kalıcı hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz. Biz her mahallemize hizmetin en iyisini sunmak için ekiplerimizle çalışıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek çok amaçlı salon hizmete sunuldu.