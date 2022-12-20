Seyrantepe’de kalıcı bir eser daha yükseliyor

Karaköprü Seyrantepe Mahallesindeki gençlere kazandırılacak olan kapalı spor salonunun yapım çalışmaları sürüyor.

Karaköprü Belediyesi ilçeye kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyor. 32 bini aşan nüfusuyla ilçenin en büyük mahallesi konumundaki Seyrantepe’de gençler için kapalı spor salonu kazandırmak için inşaat çalışmaları devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin girişimleri sonucu Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla yapılacak olan kapalı spor salonunun ihalesinin ardından çalışmalara başlanırken, kısa sürede inşaatın tamamlanıp eserin Seyrantepe’deki gençlerin hizmetine sunulması planlanıyor. Kapalı spor salonunun hemen yanında da bir sentetik çim saha yapılırken alan gençlerin spor yapıp eğlenebileceği bir kompleks haline getiriliyor. Baydilli, Seyrantepe Mahallesinin hızlı gelişen ve nüfusuyla birçok ilçeyi geçen potansiyele sahip olduğunu, burada vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

895 metrekare kapalı alan üzerinde inşa edilecek kapalı spor salonunun içinde standart boyutlarda basketbol sahası, voleybol sahası, yönetim odaları ile soyunma odaları yer alacak.