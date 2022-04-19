Seyrantepe yeni yollarla gelişiyor

Karaköprü Belediyesi her geçen gün büyüyen mahallesi Seyrantepe’ye ihtiyaçlar dahilinde yeni yollar kazandırarak büyütüyor.

Şanlıurfa’nın her yıl büyüme oranını katlayan ilçesi Karaköprü’de özellikle konutlaşmanın fazla olduğu mahallelerde yeni yollar kazandırmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Karaköprü Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin en hızlı gelişen ve konutlaşmayla büyüyen bölgesi olan Seyrantepe Mahallesi’nde yol ihtiyacını gidermek için yoğun bir mesai harcıyor. 31 bin nüfusuyla ilçenin en kalabalık mahallesi olan Seyrantepe Mahallesinde özellikle yeni yapıların olduğu bölgelerde ekipler yeni yollar açarken, alt yapı çalışması yapılmadan önce stabilize malzeme sererek yolların çamurlaşmasını önlüyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kilitli parke çalışması yapılarak yollar hizmete sunuluyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Seyrantepe Mahallesinin büyümesiyle oluşan yol ihtiyacını gidermek için aralıksız çalıştıklarına dikkat çekerek, “Tüm ilçede hizmet ağımızı genişletirken, hızlı büyüme gösteren ve en fazla nüfusa sahip mahallemiz Seyrantepe’de ayrıca bir mesai harcayarak yeni yollar açıyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri program dahilinde birçok mahallede yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.