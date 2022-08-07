Serinlemek için baraja giren kişi boğuldu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Gölü’ne giren kişi boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Çatak bölgesinde yaşandı. İddiaya göre serinlemek için Atatürk Baraj Gölüne giren Ahmet Baydilli, suya gömülerek gözden kayboldu. Şahsın sudan çıkmadığını fark edenler durumu ekiplere haber verdi. Bölgeye giden sualtı dalgıç polisleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından şahsın cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.