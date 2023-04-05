Sel ve depremden etkilenen yapılar bir bir yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sararken sel felaketi ile karşılaşan Şanlıurfa’da yaralar sarılmaya devam ediliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül selden en çok etkilenen Karakoyunlu Mahallesinde daha önceden kamulaştırılan ve boşaltılan bağımsız yapıların yıkım çalışmaları için ilk kepçeyi vurdu.

Şanlıurfa’da kangrenleşen sorunlara birer birer neşter vuran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül deprem ve sel felaketinin öncesinde yapmış olduğu öngörüsel ve vizyoner çalışmalarla kentte yaşanabilecek can kayıplarının sayısının artmasının önüne geçti.

Göreve gelir gelmez Şanlıurfa’nın güneyinden başlayarak Urfa Kalesi’nin arkasında bulunan 300 konutu kamulaştıran ve bölgenin nefes almasını sağlayan Başkan Beyazgül ardından Kültür ve Turizm Yolu, Asya ve Osmanlı Mahalleleri, ŞUTSO binası, Kızılay binası, belediyenin eski binası, Kızılkoyun bölgesi gibi alanlarda da başarılı bir kentsel dönüşüm örneği sergilendi.