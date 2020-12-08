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Şehitliğe 15 dönümlük park

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Osmanbey’de yaptırılan Şanlıurfa Şehitliği Parkındaki çalışmaları yerinde inceledi.

ŞANLIURFA 08.12.2020, 16:49
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Şehitliğe 15 dönümlük park
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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Osmanbey’de yaptırılan Şanlıurfa Şehitliği Parkındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Toplam 15 bin metrekare alandan oluşan park alanında başlatılan ağaçlandırma çalışmalarını inceleyen Vali Erin, yapılacak sulama sistemleri ve peyzaj çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Abdullah Erin’in talimatlarıyla, Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca yaptırılan ve geçen yıl tamamlanan Şanlıurfa Şehitliği tören alanı, şehitlik müzesi, sergi ve sunum salonlarıyla bütünlük arz eden park projesi, şehitliğe gelen ziyaretçilerin rahat şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmelerini amaçlıyor.
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