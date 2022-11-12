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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
ŞANLIURFA 12.11.2022, 14:36
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolun Küçük Tülmen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. B.Ç. yönetimindeki 31 AFN 139 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası araçta sıkışan yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.