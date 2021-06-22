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Şanlıurfa’ya Şanlı unvanı veriliş yıl dönümü

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Urfa iline “Şanlı” unvanı verilerek, adının Şanlıurfa olarak değiştirilmesinin 37’nci yıl dönümü münasebetiyle Osmanbey’deki Yeni Şehitlikte çelenk sunma töreni düzenlendi.

ŞANLIURFA 22.06.2021, 16:22
Şanlıurfa’ya Şanlı unvanı veriliş yıl dönümü

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Urfa iline “Şanlı” unvanı verilerek, adının Şanlıurfa olarak değiştirilmesinin 37’nci yıl dönümü münasebetiyle Osmanbey’deki Yeni Şehitlikte çelenk sunma töreni düzenlendi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Tayyar Yetim’in çelenk sunumu, şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten tarihi notlar ile eski Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan’ın Urfa’ya Şanlı unvanı verilmesi için TBMM’ye sunduğu kanun teklifi okundu.

Tören, Vali Erin ve beraberindekilerin şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua okumaları ve karanfil bırakmalarının ardından sona erdi.
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