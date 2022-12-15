Şanlıurfa’ya 80 bin metrekarelik yeni bir park yapılıyor

Şanlıurfa’da yeşili ve sosyal donatı alanlarının sayısını her geçen gün artıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kente 80 bin metrekare park daha kazandırıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentte kişi başına düşen yeşil oranının artırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sırrın Mahallesi SUKAY Tesisleri çevresinde park yapım çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi parkı tam donanımlı bir sosyal donatı alanı olarak tasarladı. 80 bin metrekare arazi üzerine inşa edilecek park yemyeşil doğası, tertemiz havasıyla adeta bir botanik bahçeyi andıracak. Park içerisinde belirlenen alanda görsel bir şölen oluşturacak şekilde tıbbi aromatik bitki üretimi de gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesinin yapımına başladığı Sırrın Mahallesinin oksijen kaynağı olacak park içerisinde bisiklet ve yürüyüş yolu, spor alanları, çocuk oyun alanları, kamelyalar, oturma grupları gibi alanlar yer alacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin de ağaçlandırma ve otomatik modern sulama sistemlerinin parka entegre edilmesinin ardından SUKAY Sosyal Tesisi çevresi yemyeşil bir görünüme kavuşmuş olacak.