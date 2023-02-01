Şanlıurfa’ya 80 bin metrekarelik bir park daha yapılıyor

Şanlıurfa’da vatandaşların sosyalleşmesi, kaynaşması, dayanışması ve dinlenmesi amacıyla insanların ruhunu dinlendirebilecekleri yeşil alanları ve meydanları kente kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlı ile Şanlıurfa’ya 80 bin metrekarelik park daha kazandırılıyor.

Göreve geldiği günden bu yana çözüm odaklı çalışarak, yeşil alan oranını vatandaşların rahatlayacağı ve ruhunu dinlendirebileceği şekilde artıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle kente 80 bin metrekare büyüklükte bir park daha kazandırılıyor. Şanlıurfa’da yeşili ve sosyal donatı alanlarının sayısını artırma hedefiyle Sırrın Mahallesi SUKAY Sosyal Tesisi bölgesinde hayata geçirilen projede vatandaşların huzur ve mutluluk içerisinde zaman geçirebilmeleri için titiz bir çalışma yürütülüyor. Proje çalışmaları tamamlanan park Sırrın Mahallesinin oksijen ve sağlık kaynağı olacak. Park içerisinde bisiklet ve yürüyüş yolu, spor alanları, çocuk oyun alanları, kamelyalar, oturma grupları gibi alanlar yer alacak. Tamamı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla 80 bin metrekare arazi üzerine inşa edilecek park yemyeşil doğası, tertemiz havasıyla adeta bir botanik bahçeyi andıracak. Park içerisinde belirlenen alanda görsel bir şölen oluşturacak şekilde tıbbi aromatik bitki üretimi de gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin de ağaçlandırma ve otomatik modern sulama sistemlerinin parka entegre edilmesinin ardından SUKAY Sosyal Tesisi çevresi yemyeşil bir görünüme kavuşmuş olacak.