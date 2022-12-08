Şanlıurfa’nın kültür ve turizmi İzmir’e taşındı

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen Travel Türkiye İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kurmuş olduğu stantta Urfa müziği ve lezzetleri büyük ilgi topladı.

2023 yılı İslam Ülkeleri Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa, gastronomisi, müziği ve eşsiz güzellikleriyle İzmir’de tanıtılıyor. Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde İzmir’e giden çeşitli kurum ve turizm sektöründeki firmalar tek çatı altında buluştu. Fuar alanını dolduran binlerce ziyaretçi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin standını ziyaret ederek yöreye özgü lezzetlerin tadına baktı. Ziyaretçilere Şanlıurfa’nın tescilli lezzeti olan çiğköfte de ikram edildi.

Fuar hakkında bilgi veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, Şanlıurfa’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün öncülüğünde turizm alanında çıtasını her daim yükselterek bu tür tanıtım faaliyetlerinin içerisinde olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Bu yıl 16’ncısı düzenlenen Travel Türkiye İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresinin ilk günü ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin standını gezen ziyaretçiler, standın özenle hazırlandığını ve Şanlıurfa’nın kadim bir şehir olduğunu belirtti. İlk fırsatta Şanlıurfa’yı görmeye geleceklerini söyleyen ziyaretçiler, ülkenin doğusundaki kültürü, müziği ve damak tadını İzmir’de görmenin heyecan verici olduğunu dile getirdi.

Şehirlerin, kendi turizm potansiyellerini, kültürel değerlerini, gastronomi ve müziklerini tanıtma imkanı buldukları Travel Türkiye İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresinin 10 Aralık Cumartesi günü sona ereceği belirtildi.