Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamaları

Şanlıurfa’da il protokolü, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolaysıyla birer kutlama mesajı yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü münasebetiyle yayınladığı mesajında, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Vali Erin mesajında, “11 Nisan 1920’deki kurtuluş ile sonuçlandıran Urfa halkı, bu kahramanlığının nişanesi olarak 1984 yılında şehrin adını “Şanlıurfa” olarak değiştirilmesiyle onurlandırılmış, 2016 yılında ise İstiklal Madalyası ile taçlandırmıştır. Sonsuza kadar hür ve bağımsız bir millet, çağdaş ve öncü bir devlet olmamızın teminatı olan birlik ve beraberliğimizin daim olmasını Cenab-ı Allah’tan temenni ederek, içerisinde huzurla yaşadığımız bu mübarek vatan toprağını kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşerilerimin 11 Nisan Kurtuluş bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de 11 Nisan Urfa’nın Kurtuluş Destanı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Tüm hemşerilerimin kurtuluş bayramını tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “11 Nisan 1920 günü, Urfalıların birlik ve beraberliğinin düşmana karşı kazandığı istiklal madalyasını, tarihin boynuna astığı gündür” şeklinde konuştu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Kuş, “Şanlıurfa halkı, kendi topraklarında birlik ve beraberlik içinde destansı bir özgürlük mücadelesi sergileyip, öz topraklarını düşman işgalinden kurtarmıştır” dedi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, 101 yıl önce Urfa’yı düşmanın elinden söküp alan ecdadın verdiği ilhamla şehre hizmet ettiklerini söyledi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de, 11 Nisan Urfa’nın kurtuluş bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, vatan toprağını kanlarıyla sulayan tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.