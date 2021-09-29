Şanlıurfalılar Gripin müzik grubuna ev sahipliği yapacak

Şanlıurfa, Açık Hava Konserleri kapsamında müzik dolu bir konsere ev sahipliği yapacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği açık havada konser etkinliğinde ünlü müzik grubu “Gripin” sahne alacak.

Düzenlemiş olduğu kültürel ve sanatsal etkinliklerle vatandaşların keyifli vakit geçirmelerini sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, açık hava konserlerine devam ediyor. Şanlıurfa Müzesi önünde gerçekleşecek olan Açık Hava Konserleri kapsamında “Gripin” Müzik Grubu Şanlıurfalılarla buluşacak. 3 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Şanlıurfa Müzesi önünde yapılacak konserde sahne alacak olan ünlü müzik grubu Gripin, en güzel şarkılarını Şanlıurfalılar için seslendirecek.