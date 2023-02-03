Şanlıurfalılar Cumali Özkaya ile coştu

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen konser ile Şanlıurfalı Sanatçı Cumali Özkaya, memleketinde sahne aldı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kültürel ve sosyal faaliyetlere yönelik etkinliklerini artırmaya devam ediyor. Vatandaşların talebi yönünde etkinlikler her geçen gün artırılırken, düzenlenen konser etkinliğiyle Şanlıurfalı Sanatçı Cumali Özkaya, memleketinde sevenleriyle buluştu. Haliliye Belediyesi tarafından Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen konser ile Sanatçı Özkaya, Türk Halk Müziği eserleriyle sahne aldı. Uzun hava ve hareketli şarkılarıyla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatan Sanatçı Özkaya, sesiyle dinleyenleri adeta büyüledi. Renkli anlara sahne olan konser sonrası yaptığı açıklama ile Şanlıurfalı Sanatçı Cumali Özkaya’ya teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa’nın müzik şehri olması için çalıştıklarını belirtti. Başkan Mehmet Canpolat konuşmasında, “Şanlıurfa, müziğin başkentidir, baş şehridir. Şanlıurfa; müzikte de, sanatta da, gastronomide de başkenttir. Dünya genelinde de dahil olmak üzere Türkiye’de de müziğe yön veren bir şehirdir. Bizi her zaman enlere, hitlere çıkaran bir il olarak Şanlıurfa anılmıştır. Cumali Özkaya da şimdinin ve geleceğin hiti, en iyisidir. Urfalı oluşunuzdan ve Urfa’da oluşunuzdan da Haliliye adına, Haliliye Belediye Başkanı olarak gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Yolunuz da, bahtınız da açık olsun” dedi. Canpolat’ın sanata ve sanatçıya önem vermesine vurgu yapan Şanlıurfalı Sanatçı Cumali Özkaya da, “Şanlıurfa halkı gerçekten sanata ve sanatçıya önem veren bir halk. Bu işin başında da Mehmet Canpolat’ın olması çok büyük bir önem arz ediyor. Kendisinin sanata, sanatçıya ve Urfa kültürüne verdiği değeri görmemek mümkün değil. Şanlıurfa’ya olan hasretin son bulmasına Sayın Mehmet Canpolat vesile oldu. Sizler vasıtasıyla kendisine burada yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konser sonrası Canpolat, Cumali Özkaya’ya hediye takdim etti.