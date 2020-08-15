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Şanlıurfalı sanayicilerden korona mücadelesine destek
ŞANLIURFALI SANAYİCİLERDEN KORONA MÜCADELESİNE DESTEK
ŞANLIURFA 15.08.2020, 17:47
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Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı mücadelede Şanlıurfa’da önemli tedbir kararları alınarak hayata geçirilirken, mücadeleye bir destek de sanayicilerden geldi.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i makamında ziyaret eden EKN Medikal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ekinci ve kardeşi Hüseyin Ekinci, kendi imalatları olan 25 bin adet cerrahi maske bağışında bulundular. Yapılan nazik ziyareti ve yapılan bağışı çok anlamlı bulduğunu belirten Vali Erin, Ekinci kardeşlere teşekkür ederek, korona virüs salgınına karşı mücadelenin kamu kuruluşlarının faaliyetlerine tüm kesimlerin katılımıyla başarıya ulaşacağına inandığını ifade etti.
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