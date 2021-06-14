Şanlıurfalı gençler kano yarışlarına damga vurdu

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Eskişehir’de düzenlenen ‘Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışlarına’ Şanlıurfalı sporcular 24 madalya ile adeta damga vururken, bu madalyaların 9’u Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcularından geldi.

11-13 Haziran tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları hafta sonu düzenlenen 500 metre ve 200 metre yarışlarının ardından sona erdi. Yarışmaya 12 şehirden 25 takım ve 250 sporcu katıldı. Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Eskişehir, Sakarya, Antalya, Bursa, Samsun, Rize, Van, Kocaeli, Muğla ve Adana illerinden yarışlara katılan ve dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Büyük bir mücadelenin yaşandığı yarışlarda Şanlıurfalı sporcular 24 madalya almayı başardı. Yarışmalarda Elif Nur Durmazoğlu Minik Kadın K2 500 metrede Türkiye ikincisi, K4 500 metrede Türkiye üçüncüsü, Emrullah Demir Yıldız Erkek K4 500 metrede Türkiye üçüncüsü, K2 500 metrede Türkiye üçüncüsü, K2 200 metrede Türkiye üçüncüsü, Ali Kemal Sarar Yıldız Erkek K2 500 metrede Türkiye üçüncüsü, K4 500 metrede Türkiye üçüncüsü, K2 200 metrede Türkiye üçüncüsü, Şevval Bengisu Çiftçi Minik Kadın K4 500 metrede Türkiye üçüncüsü oldu.