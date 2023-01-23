Şanlıurfalı genç kızlar hayallerine kavuştu

Kadınlara pozitif ayrımcılık sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu kuaförlük kursunu başarıyla tamamlayan Şanlıurfalı Dünya Mızrak ile Zeynep Taş, kendi kuaför salonlarını açarak hayallerine kavuştu.

Şanlıurfa’da 32 kadın destek merkezi ile kentteki dezavantajlı bölgelerde kadınların sesi olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu kurslardan eğitim alan kadınlar hayallerine kavuşuyor. Okuma yazma bilmediği için kuaför salonu açma belgesi alamayan 26 yaşındaki Dünya Mızrak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlediği okuma yazma kursuna başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ahmet Yesevi Kadın Destek merkezindeki okuma yazma kursuna giden Dünya Mızrak, eline defter ve kalem alarak ilk iş okuma ve yazmayı öğrenmeye çalıştı. Okuma yazmayı öğrenen Mızrak’a okuma yazma belgesi verildi.

Okuma yazma belgesini alan Mızrak, bu defa aynı kadın destek merkezindeki kuaför kursundaki eğitimlere katıldı. Burada kuaförlük alanında temel ve pratik eğitimler alan Mızrak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sayesinde hayallerine kavuştu. Gençlik hayallerine kavuşan Dünya Mızrak, ailesinin de desteğiyle oturdukları mahallede bir kuaför salonu açarak çalışmaya başladı. Çalışma aşkıyla hayaller kuran Mızrak, şimdilerde hayali olan dükkanı işletiyor.

Önce okuma yazma öğrenen ardından kuaförlük kursunu başarıyla tamamlayarak kendi işyerimi açtığını anlatan Dünya Mızrak, ‘’Kuaförlük kursuna gitmeyi çok istedim. Okuma yazma belgem olmadığı için beni almadılar. Kadın destek merkezinde ilk önce okuma yazma belgemi aldım. Belgemi aldıktan sonra kuaförlük kursuna başvurdum. Kadın destek merkezinde ustalık belgemi aldım. Belgemi aldıktan sonra bir işyeri açmaya karar verdim. Büyükşehir Belediyemizin bize verdiği imkanlarla böyle bir yere geldim. Hedefime ulaştım, işyerimi açtım. Fön, gelin başı ve makyaj olsun hepsini yapıyorum. Bizlere bu imkanı sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kentte kadınlara yönelik açtığı kurslardan yararlanarak hayaline kavuşan isimlerden bir diğeri ise Zeynep Taş, oldu. 17 yaşından itibaren kuaför olma hayali kurarak başka işyerlerinde çalışan Şanlıurfalı 23 yaşındaki Zeynep Taş, oda diğer genç kızlar gibi Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu kuaförlük kursuna katılarak ustalık belgesi aldı. Ahmet Yesevi Kadın Destek Merkezindeki usta öğreticilerden aldığı eğitimlerle kursu başarıyla tamamlayarak ustalık belgesi alan Taş, oturduğu semtte kuaför salonu açtı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin sayesinde hayallerine kavuştuğunu anlatan Zeynep Taş ise, ‘’Bu işe 17 yaşından beri başladım. Hayalim ve hevesim vardı. Çok hırs yapmıştım. Ailemin de desteğiyle bu işe baş koydum. İlk adımı attıktan sonra zamanla devamı da geldi. Çok hevesim olduğu için Kadın Destek Merkezine başvurdum. Orada zaman geçirerek çok güzel bilgiler edindim. Şu anda işler çok iyi ve çok memnunum. Kursu bitirdikten sonra dükkan açtım. Dükkanı açtıktan sonra da kendimi geliştirmeye başladım. Yaptığım işten hem memnunum hem de severek yapıyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.