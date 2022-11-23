Şanlıurfalı çocuklar ’Çanakkale Yolun Sonu’ filmini izledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şair Nabi Dijital Sinema Salonu’nda çocuklara yönelik düzenlenen sinema keyfi devam ediyor.

Her çocuğun sinema ile buluşmasını sağlayan proje çerçevesinde okullardan otobüslerle alınan öğrenciler, dijital sinemada ’Çanakkale Yolun Sonu’ filmini izleme imkanı buldu. Şanlıurfalı çocuklara sinemayı sevdiren Şair Nabi Dijital Sinema Salonu’nda çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Ücretsiz düzenlenen film seanslarında çocuklar, her hafta farklı bir film izleme imkanı buluyor.

Sinemaya hiç gitmeyen öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle alınan öğrenciler sinema getirildi. Sinemaya gelen çocuklara patlamış mısır ve gazoz ikram edildi. Öğrenciler, Senarist Alphan Dikmen ve Başak Angigün’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Kemal Uzun, Serdar Akar, Ahmet Karaman’ın paylaştığı 2013 yapımı ’Çanakkale Yolun Sonu’ filmini izleme fırsatı yakaladı.

Film sonunda öğrenciler "Teşekkürler Büyükşehir" diyerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.