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Şanlıurfalı çiftçinin yüzü badem geliriyle güldü

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde çiftçilik yapan Suat Çakmaklı, kendisine ait arazide 200 dönümle başladığı badem fidanı dikimini 600 dönüme çıkarttı.

ŞANLIURFA 19.04.2022, 16:26
Şanlıurfalı çiftçinin yüzü badem geliriyle güldü

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde çiftçilik yapan Suat Çakmaklı, kendisine ait arazide 200 dönümle başladığı badem fidanı dikimini 600 dönüme çıkarttı.

Dicle Elektrik, hizmet bölgesini oluşturan Güneydoğu’nun kadim topraklarında hayat bulan tarım hikayelerini aktarmaya devam ediyor. Geniş tarım arazileri ve sulama ihtiyacının büyüklüğüyle öne çıkan Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde çiftçilik yapan Suat Çakmaklı, daha önce kuru tarım yaptığı arazisinde artan girdi maliyetleri karşısında alternatif tarım arayışına girdi. Çakmaklı, yaptığı araştırma neticesinde getirisi yüksek ve bakımı da kolay olduğu için badem ekimine yöneldi. Çakmaklı 200 dönümle başladığı badem ekiminden memnun kalınca ekim alanını 600 dönüme çıkardı.

Suat Çakmaklı’nın badem ağacının bereketini keşfetmesi 2016 yılında başlıyor. O tarihe kadar yaklaşık 800 dönümü bulan geniş arazilerinde buğday, arpa ve mercimek gibi ürünler yetiştiren Çakmaklı, kuraklık nedeniyle suyun yetersiz olması ve gübre, mazot gibi diğer girdi maliyetleri karşısında alternatif arayışına girdi. Badem ekimine karar vermeden önce Türkiye’nin farklı bölgelerinde bademin getirisini ve ülke ekonomisine katkısını araştırdı. Özellikle de Türkiye’nin en büyük badem üreticisi olan Adıyaman’a gidip yerinde görüp inceledi. Sonunda badem ekimine karar verdi.

600 dönümde 20 bin badem fidanı dikti

Önce 200 dönümde başladığı badem ekimini zaman içinde 600 dönüme çıkaran Çakmaklı, 20 bin fidan dikti ve arazisini badem bahçesine dönüştürdü. Suat Çakmaklı, yetiştirmeye başladığı bademle gelirini her yıl artırmaya başladı. Çocukluğundan beri çiftçilikle uğraştığını aktaran Çakmaklı, “Tarlamızda daha önce buğday, arpa ve mercimek gibi ürünler ekiyorduk. Sulama yetersizliği ve girdi maliyetleri nedeniyle kazancımız yok denecek kadar azdı. Kazandığımız mazot ve gübreye gidiyordu. Bugün 600 dönümde badem 100 dönümde de fıstık ağacı diktik. İyi ki ekmişiz. Geçen yıl örneğin bademden 50 ton mahsul aldık. Bu yıl ise daha önce ektiğimiz bademlerin yetişmesiyle verimin daha da artmasını bekliyorum. Yaklaşık 60 ton mahsul bekliyoruz. Bademin getirisi oldukça yüksek. Bunu buğday ve arpa ile kıyaslayamazsınız. Pamuk ve mısırla kıyasladığınız zaman bile yaklaşık 4 kat daha fazla” dedi.

Kabuk kırma tesisi kurmaya hazırlanıyor

Badem işiyle birlikte kazanmaya başladıklarını ifade eden Çakmaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önce kuyudan su çekerek tankerlerle sulama yapıyorduk. Şimdi damlama sulama sistemine geçiş yaparak maliyeti daha da azalttım. Badem bakımı ve yetiştirilmesi çok kolay bir ürün. Yaklaşık bir hesapla 3 kilo kabuklu üründen 1 kilo badem çıkıyor. Bir badem ağacının ömrü 50 yılı buluyor. Şu anda kabuklu olarak fabrikalara satıyoruz. Kırma maliyeti nedeniyle ürünümüzü ucuza vermek durumunda kalıyoruz. Bu nedenle bademi kabuğundan ayıran kırıcı tesis kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tesis ile birlikte bölge çiftçilerinin kazançlarının daha da artacağını düşünüyorum. Diğer çiftçilere de örnek olduk. Bölgede çok sayıda çiftçinin badem ekimine yönelmesiyle Hilvan Ovası’nda dikilen badem fidanı sayısı 1 milyona yaklaştı.”

Tarımsal Sulama Müdürü Kemal Kaçkin, badem tarımının gelişmesinin ve yaygınlaşmasının ümit verici olduğunu söyledi. Her zaman çiftçinin yanında olduklarını, ülke ekonomisine katkı sunan bütün girişimleri desteklediklerini belirten Kaçkin, “Hizmet bölgemizde iyi tarıma yönelen çiftçilerle bu alandaki bilgi birikimimizi paylaşmaya hazırız. İyi tarım uygulamalarında damlama sulama, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımının önemli” ifadelerinde bulundu.

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