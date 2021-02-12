Şanlıurfa’dan gastronomi için bir adım daha

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ŞURKAV’ın gastronomi çalışmaları kapsamında hazırlığını yaptığı “Tarih Kreatif Mutfak Öyküleri-Şanlıurfa Mutfak Kültürleri” kitabına destek vermek ve istişarelerde bulunmak üzere kente gelen ünlü gurme ve gazetecileri ağırladı.

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı’nın (ŞURKAV), Şanlıurfa Mutfak Kültürü adlı kitap çalışmalarıyla ilgili bilgi almak ve istişarelerde bulunmak üzere kente gelen Anadolu Mutfak Kültürleri Derneği Başkanı Mustafa Adnan Şahin, TURYID Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Ebru Koralı, Dünya Gazetesi Mehmet Faruk Şuyun, Gastronomi Dergisi Editörü Aliye Gümüş Bekler ile Hüriyet Gazetesinden Ebru Erke Küçükşahin, Şanlıurfa Valisi ŞURKAV Başkanı Abdullah Erin ve ŞURKAV Yönetim Kurulu Üyesi Cevahir Asuman Yazmacı tarafından ŞURKAV merkezinde ağırlandı.

İki günlük çalışma kapsamında Şanlıurfa’da bulunacak olan heyete, ŞURKAV’ın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Erin, Şanlıurfa’ya olan ilgilerinden dolayı misafirlere teşekkür etti.