Şanlıurfa’dan afet bölgelerine yardım kampanyası

Türkiye’nin farklı İllerindeki orman yangınları ve selden zarar görenlere yardımcı olmak isteyen vatandaşların talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde başlatılan “Ben de varım” adlı yardım kampanyasına Şanlıurfa’dan ulaştırılacak yardımların organize edilmesi, ihtiyaç sahiplerine sorunsuz şekilde ulaştırılması ve bu konuda yapılacak çalışmalar, ilgili tüm tarafların katıldığı bir toplantıda değerlendirildi.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen başkanlığında, valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya; büyükşehir ve ilçe belediye başkanvekilleri, AFAD İl Müdürü Mahmut Sönmez ve kamu kurum kuruluşları temsilcileri, meslek odaları başkanları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Yangın veya sel yazılarak 1866’ya SMS göndererek 10 TL bağış yapılabilen kampanyada, yangın ve sel afeti yaşayanlara ulaştırılmak üzere yapılacak yardımların yatırılabileceği banka hesap şöyle belirtilmelidir. “Yangın ve sel afeti yardım kampanyası, EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir."