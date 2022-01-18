Şanlıurfa’daki cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’da tartıştığı kişiyi boğarak öldürdüğü öne sürülen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde, Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evinde yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ’ın (56) öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmada, cinayet zanlısının A.A. (21) olduğunu tespit edildi. Zanlının Esentepe Mahallesi’nde çalıştığı iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, A.A.’yı gözaltına aldı. Zanlının, emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.