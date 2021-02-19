Şanlıurfa’daki belediye başkanlarından Beyazgül’e destek

Şanlıurfa’da AK Partiili 12 belediye başkanı, ortak bir basın açıklaması yaparak Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e destek verdi.

Son günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e yönelik yapılan karalama çalışmalarına AK Partili belediye başkanlarından ortak tepki geldi. Büyükşehir Belediyesinde bir araya gelen belediye başkanları ile temsilcileri ortak bir basın açıklaması yaparak Beyazgül hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Basın açıklamasını okuyan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, bir şehirde bir yönetici sabah uyanınca, acaba hakkımda bugün hangi yalan, algı ve iftiralar atılacağı düşüncesinde ise o şehrin enerjisi çalınmış demektir ifadelerini kullandı.

Bir siyasetçi hakkında yalan ve iftiraların ulusal basına taşınmasının şehre büyük bir zarar vereceğini söyleyen Yalçınkaya, “ Elbette bir şehirde yöneticiler hizmet anlamında eleştirilebilir. Bu demokratik bir haktır. Kişisel özgürlüğün de bir parçasıdır. Hukukun da koruması altındadır. Ancak bir şehirde bir yönetici, sabah uyanınca, acaba hakkımda bugün hangi yalan, algı ve iftiralar atılacağı düşüncesinde ise o şehrin enerjisi çalınmış demektir. Eğer bir baba o şehirde iftiralar nedeniyle “bu şehirde siyaset yapılamaz” düşüncesine gelmişse, o şehrin itibarı çalınmış demektir. Eğer bir anne çocuğuna “Evladım iftira, yalan ve algılarla karşılaşmak istemiyorsan, siyaset yapma” diye tembih ediyorsa, o şehrin geleceği çalınmış demektir. Eğer bir genç “Ben neden siyaset yapayım, bende mi iftira ve yalanlarla karşı karşıya kalayım” düşüncesine getirilmişse, o şehrin güveni çalınmış demektir. Bir siyasetçi araştırmadan her bir yalan ve iftirayı ulusal medyaya taşıyorsa o şehrin imajı çalınmış demektir” dedi.

İftiralar karşısında dik duracağız

Yalan ve iftiralar karşısında dik duracaklarını söyleyen Yalçınkaya, “Şehrin itibarı, geleceği, güveni, enerjisi, imajının çalınmasına dur demek için bir araya geldik. Yaşadığımız şehir kadim bir şehirdir. Nice peygamberler, evliyalar, alimler, bilginler gelmiş geçmiştir. İftira, algı ve yalan bir gün sizin de kapınızı çalmadan önce, STK’larımız, yazarlarımız ve medyamız velhasıl, toplumumuzun her kesiminin itibar suikastçılarını dışlaması, anlamsızlaştırması, itibarsızlaştırılması adına elinden geleni yapması gerekmektedir. Aksi taktirde bu kişiler itibar kazanıp gündem oluşturduğunda şehrimizden ve insanımızdan bir şeyler alıp götürmektedir.

Şehrimiz bir, kültür, sanat, müzik, tarih, gastronomi, turizm ve inanç şehridir. Şehrimizin bu özellikleri ile anılması ve tanınması için, iyilik için, sevgi için, kardeşlik için, insanlık için, birlik İçin, millet İçin, memleket İçin, bayrak İçin, vatan İçin tüm halkımız ile beraber, hep birlikte dik duracağız, gayret edeceğiz, eğilmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yol genişletme çalışması nedeniyle kıraathanesi bedeli ödenerek yıkılan siyasi bir partinin yönetim kurulu üyesi İbrahim S., sosyal medya hesabından Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül hakkında iddialarda bulunmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise bir basın toplantısı düzenleyerek söz konusu kişinin belediyeden fazla para talep edip 2 yakınını işe almasını istediğini, bunu yapmadıkları için iftira attığını belirtmişti.