Şanlıurfa’da zabıtalar pazar yerlerine denetim

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri halkın sağlığı için kapalı ve açık semt pazarlarında denetimlerini sürdürürken, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşa da korona virüs tedbirleri hatırlatıldı.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması doğrultusunda denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, kapalı ve açık semt pazarlarında denetimler yaparak, tezgahtaki ürünlerin fiyat etiketi kontrollerini gerçekleştirdi. Pazar yerlerine alışverişe gelen vatandaş ve esnafa Kovid-19 tedbirlerini hatırlatan zabıta ekipleri, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtti. Pazarda maske takmayan esnaf ve vatandaşlar, ekipler tarafından uyarıldı.

Öte yandan Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise denetimlerin sıklıkla devam edeceği kaydedildi.