Şanlıurfa’da zabıtadan gece denetimi

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren kafelere yönelik genel denetimler yapıldı.

Vatandaşların başta sağlık, huzur ve güvenliği için ilçe genelinde denetimlerini aralıksız olarak sürdüren Zabıta Müdürlüğü, periyodik olarak devam eden çalışmaları kapsamında kafelerde denetim yaptı. Gece ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, başta hijyen kuralları, genel temizlik, maske mesafe ve müzik sesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Ekipler canlı müzik izni bulunan işletmelere de ses konusunda ve faaliyeti bitirme saati konusunda dikkatli olmaları istenildi.

Öte yandan denetimlerin şeffaf bir şekilde yapılmasına yönelik ekipler, tüm denetimlerde yaka kamerası uygulamasını sürdürüyor.