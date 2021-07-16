banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Merkel'in zor anları!
Merkel'in zor anları!
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu

Şanlıurfa’da zabıtadan bayram öncesi hijyen denetimi

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, bayram öncesi gıda işletmelerinde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihine yönelik denetim yaptı.

ŞANLIURFA 16.07.2021, 10:43
Şanlıurfa’da zabıtadan bayram öncesi hijyen denetimi
banner502

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, bayram öncesi gıda işletmelerinde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihine yönelik denetim yaptı.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gıda işletmelerine yönelik rutin olarak sık sık denetim yapan zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde de ilçede faaliyet gösteren market, fırın, unlu mamuller ile kasapları hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihi, çalışanların kılık kıyafetlerinin temizliği ile iş yerlerinin mevzuata uygunluğu konusunda kontrol etti. Ekipler, üretimde kullanılan malzemeleri ve malzemelerin depolandığı alanlardaki hijyen durumunu detaylı şekilde inceledi. Pandemi tedbirleri konusunda da işletmelere uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, alışveriş sırasında maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesini istediler.
Yorumlar (0)
32°
açık
banner501