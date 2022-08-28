Şanlıurfa’da yeni okul atağı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Eyyubiye’de yapımı devam eden okul inşaatı alanında incelemelerde bulundu.

Dur durak bilmeyen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Eyyubiye’nin ikizce mahallesinde yapımı devam eden 32 derslikli anadolu lisesi ve 200 öğrenci kapasiteli pansiyon, 32 derslik imam hatip lisesi ve 200 kapasiteli pansiyon ile 1 adet kapalı spor salonunu ziyaret edip yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eğitim alanında daha kaliteli ve başarılı işler yapmak için ilgili kurumların gece gündüz çalıştığını ve çalışmaya da devam edeceğini belirten vali Ayhan, okul inşaat çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanmasının planlandığını söyledi. Vali Ayhan, ülkemizin, milletimizin refahını, gelişmişliğini artıracak olan öğrencilerimiz için Şanlıurfa’da yeni dersliklerin yapıldığına dikkat çekerek eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırım olduğunu vurguladı.

İnşaat alanında yapılan incelemelerde Vali Ayhan’a, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve Eyyubiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir eşlik etti.