Şanlıurfa’da yeni doğan bebekler unutulmadı

Haliliye Belediyesi tarafından ilçede yeni doğan bebekler için başlatılan “merhaba bebek” çalışması kapsamında ailelere puset ve çanta hediye etti.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla gönül belediyeciliği çalışmalarını sürdürüyor. Bölgenin sayılı kompleksleri arasında bulunan sosyal yardım kompleksinde yer alan aşevi, giyim market, sosyal market ve evde bakım hizmetleriyle kapıları çalan ekipler, yeni doğan bebekleri ve ailelerini de unutmuyor. Yeni doğan bebekler için “merhaba bebek” adı altında yürütülen çalışmada, içerisinde puset ve çanta bulunan hediye paketlerini ailelere teslim ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın eşi Fethiye Canpolat’ta “merhaba bebek” çalışması kapsamında aileleri evlerinde ziyaret etti. Fethiye Canpolat’ta ziyaretleri sırasında AK Parti Haliliye İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülistan Satış’ta eşlik etti. Ailelerle sohbet ederek, çocuklar için sağlıklı bir ömür dileyen Fethiye Canpolat, ailelere hediyelerini de taktim etti.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, puset ve çantayla ilgili başvuruların 18 Mart Caddesi üzerinden bulunan Haliliye Belediyesi Hizmet Noktasından doğum raporuyla bizzat başvuruların yapılabileceğini kaydetti.