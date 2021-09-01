Şanlıurfa’da yaralı yavruya ilk müdahaleyi sağlık çalışanları yaptı

Şanlıurfa’da hastane bahçesine sığınan yaralı yavru köpeğe ilk müdahaleyi hastanede görevli sağlık çalışanları yaptı.

Olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı bir hastane bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, sol ayağından yaralanan yavru köpek hastane bahçesine sığındı. Yavru köpeğin bahçece acı çektiğini iki sağlık çalışanı fark etti. sağlık çalışanları yaralı yavrunun acı çektiğine dayanamayıp yanlarına ilk yardım malzemelerini alarak yavru köpeğin yanına gidip yaralı köpeğe yardım etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yavru köpek belediye personeline teslim edildi.

Çevredeki vatandaşlar ise sağlık personellerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkürlerini sundu.