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Şanlıurfa’da yakalanan hırsızlar tutuklandı
Şanlıurfa’da gözaltına alınan 5 hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ŞANLIURFA 12.01.2022, 20:45
Şanlıurfa’da gözaltına alınan 5 hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, işyerlerinden hırsızlık yapan 5 kişiyi, düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.