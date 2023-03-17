Şanlıurfa’da vatandaşlara hazır su dağıtımı başladı

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen ve sel felaketinin vurduğu vatandaşların içme suyu ihtiyacının giderilmesi için hazır su dağıtımını sürdürüyor. Ekipler, vatandaşlara tankerlerle su dağıtmaya başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hazır su dağıtımının devam ettiğini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin ardından vatandaşların içme suyu ihtiyacının giderilmesi için kent genelinde hazır su dağıtımına başladı. Atatürk Barajından temin edilen ve Su Arıtma tesisinden arıtılan suya yağmur suyu karışması nedeniyle Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde sular kesildi.

Su arıtma tesisinde temiz içme suyu temin edilinceye kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara hazır su dağıtmaya devam edecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi lojistik merkezine tırlarla getirilen hazır su kolileri görevliler tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere muhtarlıklara teslim ediliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ekmeksiz kalmaması için Fırın işletmelerine su takviyesi yaptı. Fırıncılar Odası işbirliğiyle fırınlarda ekmek üretiminin devam etmesi için fırıncılara su dağıtılmaya başlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile AK Parti Şanlıurfa Ahmet Akay lojistik merkezinde yapılan çalışmaları inceledi.

“Hazır su dağıtımı devam ediyor’’

Kentte içme suyu temini için çevre illerden tırlarla hazır suların getirilmesinin sürdüğünü anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Görevli arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışıyor. Şebeke suyumuzun kullanılamayacak seviyeye geldiğini anladığımız ilk andan itibaren hem tankerlerimizle ve pet su alarak vatandaşlarımızın su ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tankerlerle kuyulardan su alıyoruz. İçme için ise hazır pet su dağıtımına başladık. Komşu illerimizden destekler alıyoruz. Şehrimize içme suyu dağıtımı yapılmaktadır. Fırınlar su bulamadıkları takdirde kentte ekmek sıkıntısı yaşanacaktı ve bu nedenle Fırıncılar Odasıyla yaptığımız görüşmelerde fırıncı esnaflarımıza da su dağıtımını yaparak ekmek yapmalarını sağlayacağız. Fırıncı esnaflarımıza yönelik su dağıtımımız devam ediyor. Şehre arzu edilen su kadar suyu ulaştırabilmektir. Birçok ilden tırlarla Şanlıurfa’ya su geliyor ve lojistik merkezimizden dağıtımlarımız devam edecektir’’ dedi.

Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı, ise fırıncı esnaflarına yönelik verilen su desteğinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, daha sonra Büyükşehir Belediyesine ait su kuyularının olduğu alanları gezdi. Su kuyularından temin edilen kullanım maksatlı su, vatandaşlara tankerlerle dağıtılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığındaki kuyularda incelemelerde bulundu.

"Kullanım maksatlı su dağıtımı da başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Önce deprem sonra ise sel felaketi ile karşılaştık. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ekiplerimiz ekipmanlarıyla sahada görev yapıyor. Fırat’ı besleyen derelerde çamurlaşma olduğu için Fırat nehri çamur rengine döndü ve çamurlaşma başladı, su arıtma tesislerimizde bu görülmektedir. Değerler çok yüksek çıktı. 4 olması gereken değereler 4 bine kadar çıktı ve bu değerler nedeniyle şehre su verilemedi. Su içme bakımından sıhhatli ve kullanılabilir değil, hem de tesisatı tıkayacak durumdaydı. Bu durumu gördüğümüz ilk andan itibaren hemen bizim tankerlerimiz ve çevre illerden takviye gelen tankerlerle kuyularımızdan aldığımız kullanım maksatlı suyu vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık. Bu şekilde şehrin su sıkıntısını en asgariye indirmek istiyoruz. Şehrin içme suyunu yakından takip ediyoruz. 4 binlerde olan değerler çok aşağıya doğru inmeye başladı. Ancak bunun bir normal seviyesi var ama normalleşmenin burada hızla dönüştüğünü söyleyebiliriz. 2-3 saat aralığında su verme imkanımız olacak. Tüm çevre illerimizden tankerleri gerek kiralamak suretiyle gerek belediyelerimizin yardımlarıyla takviye yapıyoruz. En asgari bir şekilde atlatmak için çalışmalarımız devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımıza ait kuyulardan su almaya devam ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, ise ‘’Bütün Şanlıurfa’mıza geçmiş olsun. 15 vatandaşımız hayatını kaybetti, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz ayakta, Şanlıurfa ayakta, İnşallah bu musibeti de milletimizin desteğiyle atlatacağız. Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları takdire şayandır’’ diye konuştu.