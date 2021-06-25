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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

ŞANLIURFA 25.06.2021, 11:36
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Akçakale, Birecik ve Suruç ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda,bin 248 kök Hint keneviri,5 kilogram esrar ve bir adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı, 2kişi ise serbest bırakıldı.
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