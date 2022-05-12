Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu:16 gözaltı

Şanlıurfa’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken 11 şahıs hakkında ise “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan işlem yapıldı. Şahısların ev, işyeri ve üst aramalarında 2 kilo 300 gram esrar maddesi, 85 gram eroin maddesi, 50 gram metamfetamin maddesi, 2 bin 440 adet hap, 1 adet hassas terazi, 3 bin 885 TL para ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.