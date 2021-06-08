Şanlıurfa’da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Şanlıurfa Valiliği Bağımlılıkla Mücadele Takip Denetim ve İcra Kurulu, Vali Abdullah Erin başkanlığında toplanarak alınan tedbirleri ve faaliyetleri değerlendirdi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu, İl Müftülüğü gibi mücadelede görev alan kurum kuruluş amirleri katıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin en büyük sekizinci şehri olan Şanlıurfa’da alkol, uyuşturucu, tütün ve madde bağımlılığını önlemeye ve bağımlıları tedaviye yönelik tedbirlerin, 2018 yılında uygulanan Şanlıurfa İlinde Uyuşturucu Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenlerinin Belirlenmesi Projesi ile profesyonel manada başlatıldığını hatırlattı.

İl genelinde düzenlenen faaliyetler ve yapılan çalışmalar sonucu, madde bağımlılığı konusunda mevcut durumun tamamen ortaya çıkarıldığını ve uyuşturucu ile mücadelede kolluk kuvvetleri, sağlık ve eğitim camiası ile sivil toplum kuruluşlarının aynı hedefe yöneldiğini belirten Vali Erin, “Uyuşturucu ile mücadelemizi, terörle mücadelede olduğu gibi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Uyuşturucu tacirlerine, gençlerimizi zehirleyenlere göz açtırmayacağız” diye konuştu.

Madde bağımlılığıyla mücadele faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, kurul üyesi kurum, kuruluş temsilcileri bugüne kadar yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verirken, madde bağımlılığı başta olmak üzere takip ve denetim gibi hususlarda gerekli düzenlemelerin yapılması, tedbirlerin alınması ve takibinin yapılması konuları da masaya yatırıldı.

Uyuşturucu ve madde bağımlılığında riskli bulunan sosyo-ekonomik olarak geri kalmış bölgelerde ağırlıklı yürütülecek çalışmalarda önleyici tedbirlerin yanı sıra bağımlıların AMATEM ve ÇEMATEM aracılığıyla rehabilitasyon süreçlerine dahil edilmesi, gençlere yönelik sosyal ve sportif aktivitelerin düzenlenmesi, madde kullanımı risk kapsamındaki bireylerin milli ve manevi duygularla desteklenmesi, ekonomik sorunlu ailelere yönelik ayni ve nakdi yardımlar ile sağlık ve tedavi gibi destekler sağlanması planlanıyor. Planlanan faaliyetlerin, kurulda görev alan kurum kuruluşların saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından hayata geçirileceği belirtildi.