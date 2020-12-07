Şanlıurfa’da üretilen asfalt yollarla buluşuyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, alt ve üst yapısı tamamlanan cadde ve bulvarları, kendi şantiyesinde ürettiği sıcak asfaltla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, kendi üretim tesislerinde ürettiği asfaltı, yine kendi personelleriyle alt yapısı tamamlanan yollarda kullanarak, öz kaynaklarıyla Şanlıurfalılara hizmet ediyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında belediye ekiplerinin sahada olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kendisi de çalışma yapılan bölgeleri inceleyerek personellerden bilgi aldı.

Karaköprü İlçesi Abdülkadir Badıllı Bulvarı’nda zemin güçlendirme işleminin ardından başlatılan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Beyazgül, ardından Marangoz ve Mobilyacılar Sitesinde tamamlanan asfalt çalışmalarını gezdi. Büyükşehir Belediyesi zemini güçlendirdiği alt ve üstyapısı tamamlanan Abdülkadir Badıllı Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi’ni asfaltlayarak en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunuyor.

Mobilyacılar sitesinin yolları asfaltla buluştu

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Mobilyacılar ve Marangozcular Kooperatifi içerisinde yer alan caddelerde asfalt çalışmalarını tamamlayarak kooperatif esnafı ve vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi. Mobilyacılar sitesinin bulunduğu alana yaklaşık 16 bin metrekare sıcak asfalt serimi yapan Beyazgül ve ekiplerine bölge esnafı teşekkürlerini iletti.